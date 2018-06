Mann stirbt nach Unfall mit Pferdekutsche

Tragisch endete für einen 79-jährigen Kutschenfahrer seine Ausfahrt am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr. Wie die Polizei berichtet, war erfahrene Senior mit seiner zweispannigen, luftbereiften Pferdekutsche auf dem Feldweg durch die „Haider Wiese“ aus Kißlegg-Unterhaid kommend in Richtung Bärenweiler unterwegs, als etwa 18 Meter vor dem an der dortigen Bahnlinie angrenzenden Maisfeld das linksseitige Gespannpferd ausbrach.

In der Folge fuhr der 79-Jährige mit seinem Gefährt geradeaus in das Maisfeld und kam nach etwa zehn Metern zum Stehen. Um nach dem Rechten zu sehen, stieg der Kutscher von seinem Gefährt ab, löste seine zwei Pferde vom Geschirr und band sie an der Kutsche fest.

Ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger mit Hund bot ihm seine Hilfe an. Nachdem der Mann seinen Hund zunächst nach Hause gebracht hatte, um dann an den Unfallort zurückzukehren, fand er den 79-jährigen Mann leblos neben seiner Kutsche liegend vor. Die hinzugezogene Notärztin konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen. Den Ermittlungen zufolge dürfte vermutlich Herzversagen die Todesursache gewesen sein. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.