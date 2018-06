Mann überschlägt sich mit Motorrad

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der L 265. Ein 52-Jähriger fuhr laut Polizeibericht mit einem Motorrad von Kißlegg Richtung Rempertshofen. In einer Linkskurve kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einer angrenzenden Wiese. Rettungssanitäter brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.