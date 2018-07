Von Schwäbische Zeitung

Wegen einer heftigen Schlägerei in Ravensburg sind am Freitag, gegen 19 Uhr, mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Den ersten Informationen zur Folge gingen mehrere Personen an der Ecke Karlstraße/Mauerstraße auf eine andere Gruppe mit Schlagwerkzeugen los. Die Schläger flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich einer der Aggressoren beim Polizeirevier Ravensburg.

Aufgrund seines Gesamtverhaltens und einer erneut drohenden Eskalation wurde der 22-Jährige in polizeilichen ...