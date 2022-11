Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Herbstzeit beginnt die Ausstellungszeit der Kleintierzüchter. Am 29. und 30. Oktober präsentierte sich der Kleintierzuchtverein Z 536 Kißlegg mit seinen Tieren im Vereinsheim „Am Galgenbühl“. In der mit viel Aufwand herbstlich dekorierten Halle waren rund 200 Tiere zu sehen. Kaninchen, Tauben, Geflügel und Ziergeflügel in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen zeigten sich den zahlreichen Besuchern. Am Samstag bewerteten die Preisrichter die Tiere nach Form, Fell oder Federkleid und weiteren Kriterien und vergaben die Preise an die besten Züchter.

Kaninchen: 1. Vereinsmeister: Alexander Kant (Zwergwidder wildf.-weiß), 2. Vereinsmeister: Klaus Kant (Alaska). 1. Jugendvereinsmeister: Zoe Oswald (Weiß-Rex). Wanderpokal: Klaus Kant (Alaska). Siegertiere: Benjamin Kant, (Sachsengold) und Klaus Kant (Alaska). Weitere Preise erhielten: Celin Oswald (Zwergwidder, wildf.), Wolfgang Kant (Deilenaar) und Josef Fehr (Rhein. Schecken).

Geflügel: 1. Vereinsmeister: Franz Weber (Vorwerkhühner), Wanderpokal: Franz Weber (Vorwerkhühner). Weitere Preise erhielten: Tamara Jedynak (Fränk. Landgans) und Gustav Ruf (Italiener).

Tauben: 1. Vereinsmeister: Anton Wespel (Süddt. Schnippen), 2. Vereinsmeister: Simon Schwingshackl (Süddt. Mohrenkopf), Wanderpokal: Hubert Mennig (Goldgimpel). Weitere Preise erhielten: Lorenz Geyer (Starblassen) und Thomas Krattenmacher (Süddt. Mohrenkopf).

Angespornt durch die hervorragenden Ergebnisse gehen die Kißlegger Kleintierzüchter in das neue Zuchtjahr.