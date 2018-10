Lkw kippt bei Kißlegg um

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in bislang unbekannter Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 265. Ein 49-jähriger Lkw-Lenker befuhr nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt die Straße von Zaisenhofen kommend in Richtung Autobahnanschlussstelle. Auf Höhe der Grastrocknungsanlage kam der 49-Jährige infolge Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn ab und kippte an einer Böschung auf die rechte Fahrzeugseite.

Der verletzte Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.