Lkw-Fahrer beschädigt Bahnschranke

Bei einem Unfall auf dem Bahnübergang in der Kißlegger Schloßstraße ist Sachschaden in Höhen von rund 1000 Euro entstanden. Der mutmaßliche Verursacher fuhr unerkannt weiter.

Der Lkw-Fahrer hielt am Mittwoch gegen 9.30 Uhr laut Pressemitteilung der Polizei am Bahnübergang zunächst an, als die dortige Ampel rot zeigte. Kurz darauf fuhr er jedoch weiter und die sich senkenden Schranken trafen das Führerhaus sowie den Anhänger, wobei die Bahnschranken beschädigt wurden.

Der Lkw-Fahrer bog im Anschluss nach links in Richtung Wolfegg-Röthenbach ab. Laut Angaben von Zeugen vor Ort handelte es sich um einen ausländischen Lkw mit weißem Führerhaus, schwarzer Plane und Anhänger. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 zu melden