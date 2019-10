Lindenbergele, Hitler-Linde, Friedenslinde: Das sind Kißleggs stumme Zeitzeugen

Wenn's um Linden geht: Linder. Passender könnte es kaum sein. Wer sich für die mächtigen Bäume interessiert, die in Kißlegg teils an exponierter Lage stehen, hat mit Ortsheimatpfleger Heinz Linder einen informativen Ansprechpartner.

Er weiß, wo bedeutende Exemplare stehen, wie man sie vermisst und ihr alter bestimmt – eine passende Anekdote oder ein lokalhistorisches Ereignis hält er zu fast jedem Baum parat.

Um eine Linde dreht sich in Kißlegg (fast) alles. Zu mindest, was den Verkehr angeht. Die Rede ist vom "Lindenbergele". Der mächtige Baum an der Stelle, wo sich die Herrenstraße in Wangener Straße und Emmelhoferstraße aufgabelt, ist für viele Kißlegger ein markanter Bestandteil des Ortsbilds. Und das nicht erst seit gestern. Bereits auf einem Kupferstich aus dem Jahr 1699 – eine der ältesten Ortsansichten Kißleggs – ist die Linde als junger Baum zu erkennen.

Die Linde auf dem Lindenbergele ist ein Naturdenkmal, also ein unter Naturschutz stehendes Landschaftselement. (Foto: Paul Martin)

In einem Ortsplan von 1704 bereits eingezeichnet. Ein Pflanzdatum ist zwar nicht bekannt aber der Heimatpfleger weiß, wie man das Alter von Linden bestimmen kann: Der Umfang wird auf einer Höhe von 1,5 Metern gemessen und dann mit dem Faktor 0,8 multipliziert. „Man kann da natürlich nicht auf zehn Jahre genau gehen“, erklärt Heinz Linder.

Schließlich gibt es je nach Standort verschiedene Voraussetzungen für die Wurzeln, das Sonnenlicht und und und. Am Lindenbergele scheint seit hunderten Jahren alles zu passen – der Baum wurde zum Kulturdenkmal. Heinz Linder erinnert sich, wie zu seiner Schulzeit vom Lindenbergele aus Skigefahren und gerodelt wurde. Auch bei den großen Fronleihnamsprozessionen war die Anhöhe bis vor wenigen Jahren als Stationsaltar ein fester Bestandteil.

Erinnerung an die Völkerschlacht

Kein „Bergele“, sondern die höchste Erhebung der Gemeinde, ist die Buschel. Hier steht, unweit des Aussichtspunkts die mit einem Hinweisschild versehene Friedenslinde. Sie wurde dort einst vom örtlichen Albverein in Erinnerung an die Völkerschlacht von Leipzig im Jahr 1813 gepflanzt. Das Ereignis gilt als entscheidend in den Befreiungskriegen gegen Napoleon.

In Erinnerung an die Befreiungskriege gegen Napoleon wurde 1913 auf der Buschel die Friedenslinde gepflanzt. Ein Jahr darauf brach der erste Weltkrieg aus. (Foto: Paul Martin)

Mit einem vom Heimatpfleger auf 570 Jahre bestimmten Alter steht die dickste und damit älteste Linde Kißleggs im sogenannten „Lustwäldele“, dem Baumgarten des Alten Schlosses. Auch einem weiteren baulichen Denkmal, steht eine beachtliche Linder, wie Linder weiß. An der Friedhofskapelle Sankt Anna steht eine Linde mit einem alter von rund 430 Jahren.

Eine der neuesten Entdeckungen von Heinz Linder ist eine weniger schöne. Er glaubt inzwischen die Linde ausgemacht zu haben, die in Kißlegg am 20. April 1934 als Adolf-Hitler-Linde gepflanzt wurde. Von ihr ist unter anderem in dem Buch „Kißlegg unterm Hakenkreuz“ die Rede. Linder hatte, wie er erzählt, lange angenommen, dass der Baum mit dem Namen des NS-Diktators spätestend beim Bau der Förderschule wegkam.

In den 30er-Jahren wurde in Kißlegg, wie an vielen Orten, eine Adolf-Hitler-Linde gepflanzt. Heinz Linder meint, dass es sich dabei um dieses Exemplar handelt. (Foto: Paul Martin)

Dort stand auch eine Linde und die kam auch beim Förderschulbau weg, aber es war die Friedenslinde, welche beim Bau der Schule im Jahr 1911 gepflanz wurde. Erst vor kurzem fiel Linder auf, dass zwischen Schulhof und ehemaligen Lehrerwohnungen – heute: Kindergarten Sankt Hedwig – eine Linde steht, die vom Umfang und damit vom Alter her, aus der NS-Zeit stammen könnte.

Von den Kapellen zu den Linden

Warum sich Heinz Linder für die Linden in Kißlegg interessiert und seitenweise Material über sie gesammelt hat, kann er selbst nicht ganz beantworten. Er beschäftigt und beschäftige sich als Ortsheimatpfleger schon seit Jahren mit Kapellen- und Wegkreuzsanierungen, hat alle Kapellen in einem kleinen Büchlein veröffentlicht und 150 Kreuze fotografiert und archiviert.

„Ich glaube das mit den Linden hat vor einigen Jahren angefangen, als es um die Neugestaltung des Lindenbergele ging.“ Damals hatten sich bei einem Bürgerinformationsabend einige Kißlegger dafür ausgesprochen, einen Kreisverkehr um die alte Linde herum zu bauen, einzelne bezeichneten den Erhalt des Baumes als „Festhalten an alten Zöpfen“.

Inzwischen stellte sich heraus, dass ein Kreisverkehr mit dem Baum in der Mitte technisch kaum umsetzbar ist. Wie die Verkehrssituation verändert werden soll ist noch nicht final entschieden. Heinz Linder jedenfalls hat damals begonnen Informationen über die Linde zu sammelm und dabei nach und nach immer mehr historische Bäume auf dem Gemeindegebiet entedeckt, fotografiert und vermessen. Die Linde ist übrigens auch Bestandteil seines Familienwappens. „Das ist bei meiner Leidenschaft für die Linden aber eher zweitrangig“, sagt Linder und lacht.