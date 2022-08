Liederkranz Kißlegg beim Picknickkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. Juli fand das Picknickkonzert des Liederkranz Kißlegg im Strandbad am Obersee statt. Es sangen der Canto Classico und die Modern Voices als Chöre des Liederkranz unter der Leitung von Wenzel Weiland. Auch Gäste waren dabei, ein Kinderchor sowie eine Männergruppe, die sich als Projekt selbst zusammen gefunden hat. Es war somit ein buntes Programm. Mit den beiden Chören und den Kindern wurde ein Morgenlied im Kanon gemeinsam gesungen. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Konzerte, die wir bei der Kulturnacht in Wangen am 5. August aufführen dürfen und hoffen auf viele Zuschauer.