Liederkranz Kißlegg auf Chorreise

Vom 26. bis 29. Mai fand das Deutsche Chorfest in Leipzig statt, bei dem auch der Liederkranz Kißlegg mit dem Canto Classico und den Modern Voices gemeinsam einige Stücke zum Besten geben durfte. Das Deutsche Chorfest fand zum vierten Mal statt und wird veranstaltet vom Deutschen Chorverband.

Nach zwei Jahren auftrittsfreier Zeit konnte der Liederkranz nun wieder ein kleines Konzert aufführen und eine gemeinsame Reise mit dem Chor machen. Mit dem Reisebus ging es in der Früh in Kißlegg los und schon auf der Busfahrt wurde fleißig gesungen. In Leipzig angekommen und kaum das Hotel bezogen, war es auch schon Zeit für die feierliche Eröffnung auf dem Marktplatz und am Abend hatten wir direkt unseren Auftritt im Weißen Saal in der Kongresshalle am Zoo. Es war das erste Konzert mit dem neuen Dirigenten Wenzel Weiland, also für alle eine gemeinsame Premiere. Die Rückmeldung des Publikums war sehr positiv, die Chormitglieder hatten viel Freude daran und es war einfach eine Wohltat wieder vor Publikum singen zu dürfen! Auch das gesamte Programm im sehr schönen Leipzig über die ganzen vier Tage hinweg war so vielfältig und so umfassend, dass sicherlich für jede und jeden etwas dabei war. Von Kinderchor, über Erwachsenenchor - von Pop, über Jazz, zu Klassik. „Leipzig ist ganz Chor! 350 Chöre in 500 Konzerten an vier Tagen“, so lautete das Motto beim Deutschen Chorfest.

Wir freuen uns schon auf das nächste Chorfest, das 2025 in Nürnberg stattfinden soll und sind sehr dankbar, dass wir dieses Mal wieder daran teilhaben durften. So viel können wir jetzt schon verraten: Ihr könnt uns auch in der Heimat in diesem Jahr wieder hören.