Liederkranz Kißlegg lädt zum Chorkonzert am Samstag

Der Liederkranz Kißlegg lädt am Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr zum diesjährigen Konzert der Chöre ModernVoices, JazzSingers und des Jugendprojektchors Voices in die Mensa des Schulzentrums ein. Unter dem Motto „Auf uns“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Songs unter anderem von Andreas Bourani, Ich+Ich und Maroon5. A cappella oder mit Bandbegleitung zeigen die Chöre ihr vielseitiges Repertoire, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für acht Euro im Bürgerbüro im Neuen Schloss, beim Farbenshop Driemecker, bei Sissi die Blumenbinderin oder unter www.liederkranz-kisslegg.de. An der Abendkasse kosten die Karten neun Euro, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro Eintritt. Foto: Liederkranz Kisslegg