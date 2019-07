Licht mögen Einbrecher nicht

Ungewöhnliche Geräusche haben einen Inhaber einer Pension auf dem Weiler Staibshof bei Immenried geweckt. In der Nacht zum Montag, gegen 1.15 Uhr, so steht es im Polizeibericht, versuchten Unbekannte, sich geweltsam Zugang zum Nebengebäude der Pension zu verschaffen. Als der Inhaben das Licht anmachte, sind die Täter wohl geflüchtet, vermuten die Polizeibeamten. Denn erst am darauffolgenden Vormittag entdeckte der Inhaber die Spuren des mißglückten Einbruchversuchs. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560.