Leader-Team stellt Weichen für neue Förderperiode im Württembergischen Allgäu

Bei der Hauptversammlung in Beuren hat die Leader-Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu eine stolze Bilanz der siebenjährigen Förderphase gezogen. Aus den 4,1 Millionen Euro Zuschussmitteln der Europäischen Union und des Landes konnten in 58 Projekten über 14 Millionen Euro Investitionen in der Region umgesetzt werden, wie es in einer Mitteilung weiter heißt.

Von der Unterstützung der Allgäuer Genussmanufaktur bis zu manchem Regionaten seien demnach in beinahe jeder Mitgliedsgemeinde Projekte zur Förderung der ländlichen Struktur entstanden. Hinzu komme das Förderprogramm Regionalbudget für Kleinprojekte, das seit drei Jahren mit jährlich 200 000 Euro ausgestattet sei und sich wegen der Zuschusshöhe von 80 Prozent höchster Beliebtheit erfreue.

Umfangreiche und schwierige Vorbereitungen

Geschäftsführer Clemens Stadler zeigte sich gegenüber den rund 40 anwesenden Mitgliedern stolz über das Erreichte und berichtete vom Abschluss der umfangreichen und durch die Pandemie etwas schwierigen Vorbereitungen für die Neubewerbung in eine neue Förderperiode, heißt es weiter. Schön sei, dass die Teilnehmerregion noch einmal gewachsen ist und mit Achberg, Neukirch, Grünkraut, Schlier und Rot an der Rot weitere Gemeinden auch aus den benachbarten Landkreisen hinzugestoßen seien. Ein besonderer Schwerpunkt soll künftig bei allen Projekten noch mehr der Klima- und Ressourcenschutz sein. Mit einer Entscheidung des Landes, ob das Württembergische Allgäu wieder Leader-Region sein wird, sei im Spätherbst 2022 zu rechnen.

Veränderungen gab es auch im Vorstand des Vereins: Mit dem Achberger Bürgermeister Tobias Walch wurde als Nachfolger des Aitracher Bürgermeisters Thomas Kellenberger ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Kellenberger trat nach sechs Jahren aktiver Arbeit nicht mehr an und wurde vom Vorsitzenden Dieter Krattenmacher laut Mitteilung mit großem Lob und Dank verabschiedet. Walch freute sich demnach über das einstimmige Votum und könne nun seine Erfahrungen mit dem Leader-Programm bei seiner früheren Tätigkeit im Landkreis Lindau einbringen.