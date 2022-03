Leader-Aktionsgruppe wählt Projekte aus

Das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu kam am 10. März aufgrund der Corona-Pandemie virtuell zu seiner Sitzung zur vierzehnten Leader-Projektauswahl zusammen. In dieser Sitzung wurden Leader-Fördermittel der Übergangsverordnung vergeben und sieben Projekte positiv beschlossen. Die Projektträger können sich nun, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel, über rund 468 124 Euro freuen. Dies teilt die Leader-Geschäftsstelle Kißlegg mit.

Das Wohn- und Caféprojekt „Mitten im Leben“ der Heimat Bärenweiler GmbH & Co.KG erhielt einen positiven Beschluss. Es ist geplant, neben einem integrativen Tagescafé selbstverwaltete Wohngemeinschaften entstehen zu lassen und somit das brachliegende ehemalige, institutionelle Alten- und Pflegeheim Bärenweiler wieder zu beleben.

Das Thema Fahrrad war durch mehrere Projektanträge in der Auswahlsitzung prägend. Sowohl die Gemeinde Wolfegg, als auch der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu e.V. (TWA) dürfen sich über Fördergelder freuen. Während in Wolfegg, auf Initiative von Kindern, Jugendlichen und der Bürgerschaft, ein Pumptrack für jedes Rad und Alter entstehen soll, plant der TWA die Radinfrastruktur der kürzlich ADFC-zertifizierten Radreise-Region Naturschatzkammern mit Infrastruktur wie beispielsweise Anlehnbügel, Relax-Liegen und Rad-Servicestationen auszustatten. Auch für den MTB-Trail bei Wangen sind die Aussichten auf einen Zuschuss nach einigen Nachbesserungen gestiegen, heißt es.

Die Glashütte im Glasmacherdorf Schmidsfelden wird unter der Federführung der Heimatpflege Leutkirch e.V. betrieben. Dort steigen die Besucherzahlen stetig und so ist eine Umstrukturierung des Museums nötig. Die Umstrukturierung und das Engagement des Vereins wurde vom Auswahlgremium mit einem positiven Beschluss unterstützt und anerkannt. Die Erweiterung des bestehenden Cafés Gleis Neun im Bahnhof Kißlegg konnte ebenfalls mit großer Zustimmung begeistern. Hier sollen die freigewordenen Räume im Bahnhof zu einem modernen Gastraum umgestaltet werden.

Ebenfalls überzeugen konnte der Einbau einer Ferienwohnung in einem typischen Allgäuer Bauernhof in Leutkirch-Tautenhofen. Dadurch konnte ungenutzter Wohnraum sinnvoll und denkmalverträglich genutzt und das touristische Angebot in der Region erweitert werden.

Aktuell befindet sich die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu in der Übergangsverordnung und bereitet sich für die Neubewerbungsphase der neuen Förderperiode 2023 bis 27 vor. Hierzu wurde das Auswahlgremium über die weitere Vorgehensweise informiert und zur Beteiligung an diversen Beteiligungsveranstaltungen aufgerufen.