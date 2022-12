Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Kißlegger Schlossstraße einem Autofahrer die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 59-jährige Schwerlastlenker wollte laut Polizei von der Bahnhofstraße in die Schlossstraße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden 89-Jährigen in einem VW Golf. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von jeweils rund 5000 Euro.