Lassen Bahn und Land Kißlegger Träume von Umfahrung platzen?

„Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.“ Xavier Naidoo hätte seinen Song gut und gerne über die Kißlegger Ortsumfahrung schreiben können. Immerhin füllt das Thema seit Jahren dicke, dicke Ordner mit Blättern und lange, lange Diskussionen mit Inhalt. Ständig wurde das Projekt diskutiert, geplant, umgeplant und nochmal diskutiert.

Eigentlich schienen sich nun alle Beteiligten einig zu sein: An der Ortsumfahrung führt kein Weg vorbei. Eigentlich! Uneigentlich machen dem Bürgermeister zurzeit die Deutsche Bahn und das Land Sorgen. Beide sind zu einem großen Teil an dem Projekt beteiligt. Die Bahn in Sachen Beseitigung des Bahnübergangs und Bau einer Unterführung, das Land in Sachen Fördermittel gewähren. „Wenn die Eisenbahn jetzt sagt, sie will nicht so wirklich, sagt das Land: Ist uns grad recht“, befürchtet Dieter Krattenmacher.

Die neue Regierung in Stuttgart habe alle Straßenprojekte noch einmal in Frage gestellt. Alle, somit auch die Kißlegger Ortsumfahrung, für die die Aussichten bisher gut schienen. „Wir lagen auf der Pole Position, was die Priorisierung angeht“, sagt Krattenmacher und ergänzt: „Wenn die Partner jetzt beginnen zu wackeln, dann haben wir ein Problem.“ Im schlimmsten Fall könne das Projekt auch noch ganz sterben.

Aufgabe der Gemeinde sei es jetzt, so schnell es geht gemeinsam mit den Bürgern alle Pläne zu optimieren. Das Projekt brauche die größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung, um letztlich auch die Partner zu überzeugen. Krattenmacher appelliert in diesem Zusammenhang an alle Beteiligten, sagt: „Wenn wir die Ortsumfahrung jetzt nicht bekommen, bekommen wir sie nie. Das unterschreibe ich Ihnen.“