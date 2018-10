Landratsamt erweitert Taxiangebot im Kreis

Eines der fünf vergifteten Gläser mit Babynahrung, die der mutmaßliche Supermarkterpresser vor rund einem Jahr in Lebensmittel- und Drogeriemärkten in Friedrichshafen deponiert hat, ist möglicherweise vorübergehend im Einkaufswagen eines Kunden gelandet. Hinweise darauf gab es am zweiten Prozesstag am Landgericht Ravensburg.

Wie bereits berichtet, war das letzte mit Ethylenglycol kontaminierte Glas erst am Dienstagabend, 19. September, gefunden worden, obwohl der Marktleiter bereits am Samstagabend sämtliche Gläser der betroffenen ...