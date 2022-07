Landespolizeiorchester im Neuen Schloss

Am Freitag, 8. Juli, spielt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (LPO BW) um 19 Uhr ein Konzert auf dem Schlossplatz des Neuen Schlosses Kißlegg. Das Orchester ist mit seinen professionellen Musikerinnen und Musikern das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Es dient der Polizei und dem Land Baden-Württemberg als Werbefaktor, ist Teil der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit und musikalischer Botschafter der Polizei und des Landes.

Mit seinen Holzbläsern, Blechbläsern sowie Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion sind in diesem Klangkörper alle für ein sinfonisches Blasorchester typischen Instrumente vertreten. Das Orchester bildet aus seinem Klangkörper weiterhin zehn Kammermusikensembles in unterschiedlichen Größen – vom Quartett bis zum Tentett – vier Holzbläserensembles, fünf Blechbläserensembles und ein Schlagzeug- und Percussionensemble. Das Gesamtorchester sowie seine Ensembles bestreiten jährlich über 100 Auftritte, verteilt auf ganz Baden-Württemberg sowie in Einzelfällen auch im Bundesgebiet und im Ausland.

Die eingenommenen Spenden kommen dem „Familiennotgroschen der Gemeinde“ zugute. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Turn- und Festhalle Kißlegg (Franz-Speth-Str.aße 2) statt.