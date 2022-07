Kurzschluss sorgt für Feuerwehreinsatz

Der Kurzschluss in einer Batterie hat in einem Wohnheim in der Parkstraße am Dienstag für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Ein 81 Jahre alter Bewohner hantierte laut Polizeibericht mit der Batterie und dem Elektromotor eines Modellautos, als es zu dem Kurzschluss kam.

Die Batterie begann daraufhin zu rauchen. Der 81-Jährige rettete sich aus dem Zimmer und verständigte andere Bewohner, die den verrauchten Raum abdichteten und den Notruf wählten. Die Feuerwehr lüftete den stark verqualmten Raum. Der Schaden, der in dem Zimmer entstanden ist, dürfte gering ausfallen. Der 81-Jährige verletzte sich durch den Kurzschluss der Batterie leicht an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.