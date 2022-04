Kunst kennt viele Sprachen

Ob Gemälde, Skulptur, Fotografie, Installation oder Zeichnung – jedes Kunstwerk spricht eine eigene Sprache. Das hat die Gemeinde Kißlegg zum Motto ihrer diesjährigen Kunstausstellung bewogen: „BildSprachen“ heißt die Ausstellung, die von 10. April bis 30. Oktober im Neuen Schloss Kißlegg zu sehen ist.

Sie zeigt, wie sich sieben Künstlerinnen und Künstler aus dem süddeutschen Raum in ihrer jeweiligen künstlerischen Sprache mitteilen – und dabei Menschen, Brezeln, Papier, Leinwand, Foto oder Video als „Bildfläche“ nutzen.

Bildhauer Hubert Kaltenmarkzeigt im Dianasaal eine auf die barocken Deckengemälde abgestimmte Fortsetzung seiner „Numberdiaries“. In diese Werkserie lässt er Zahlen einfließen, die in seinem Leben von Bedeutung sind.

Im Ceressaal stellt die Rottweiler Künstlerin Eva Bur am Orde aus. In Kißlegg sind farbstarke Ölgemälde sowie drei große Maria mit Kind Darstellungen aus ihrer Peace-Collection zu sehen. Die Peace-Collection ist vor rund zehn Jahren auf Einladung der Unesco entstanden und wird ständig erweitert.

Der Fotokünstler Albrecht Fendrich aus Stuttgart bewegt sich mit seinen Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Fotografie, Grafik und Kunst. Im Justitiasaal und im Flur des Neuen Schlosses stellt er der barocken Baukunst die Ästhetik moderner Betonherstellung gegenüber.

Vergangenheit und Gegenwart spielen auch bei den im Ledasaal gezeigten Werken von Felicia Glidden eine zentrale Rolle. Die aus Minneapolis in Amerika stammende und in Friedrichshafen lebende Künstlerin ist in unterschiedlichen Kunstrichtungen zu Hause. Ob Video, Skulptur oder Malerei, aktuell beschäftigt sie sich mit den Themen Erinnerung, Verlust und mit dem Abfall unserer Konsumgesellschaft.

Der im Jahr 2020 mit dem Konstanzer Kunstpreis ausgezeichnete Davor Ljubicic ist neben seinem Schaffen als Zeichner und Maler für seine raumbezogenen Arbeiten bekannt. Im Ecksaal der Beletage bringt er großflächige, abstrakte Arbeiten in Kontrast zum üppigen barocken Ambiente.

Der Künstler Jürgen Roesner bewegt sich unter anderem auf den verschlungenen Wegen der Brezel. Im Athenezimmer stellt er mit einem Augenzwinkern unter Beweis, dass nichts sein muss, wie es scheint. Auch nicht die Brezel. Sie hat als Backkunstwerk, viele Möglichkeiten in Erscheinung zu treten.

Leichtigkeit und Humor sind auch Merkmale der Zeichnungen von Jürgen Weing, die im Danaezimmer ausgestellt werden. Er legt mit leichtem Strich eine Gegenwelt zu den Beschwernissen des Alltags an. Der in Kißlegg lebende Künstler und Lyriker war bereits 2019 als Artist in Residence im Neuen Schloss Kißlegg zu Gast.