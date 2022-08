Kruscht und Krempel für einen guten Zweck erwerben

In Kißlegg-Oberrot findet am Sonntag, 4. September, von 10 bis 16 Uhr bei jedem Wetter ein Hausflohmarkt statt. Laut Ankündigung sollen die Erlöse aus den Verkäufen zur Unterstützung der Stiftung Wilde Argen (SWA) beitragen. Vom Bollerwagen über Kinder- und Erwachsenenkleidung, vom Spielzeug bis zu Haushalt- und Elektronikgeräten haben zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer der SWA in ihren Haushalten aufgeräumt.

Seit rund zehn Jahren ist die Stiftung im Westallgäu mit Projekten zum Schutz der Natur tätig, wie es in der Vorschau weiter heißt. Interessierte können sich beim Flohmarkt vor Ort über die Arbeit der SWA beim BUND informieren. Kurzvorträge von gut 15 Minuten Länge gibt es hierfür um 11.30, 14 und 15.30 Uhr.

Zahlreiche Aufgaben und finanzielle Herausforderungen zur Realisierung der Stiftungsaktivitäten bestehen aufseiten der Verantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Sicherung von Flächen, was dem Erhalt oder die Neuanlage von Lebensräumen diene, sind es auch Führungen, Vorträge und vor allem aktive Arbeitseinsätze von Jugendlichen sowie Schülerinnen und Schülern

Bei einem Getränk wird es beim Hausflohmarkt Gelegenheit zu Gesprächen an den Tischen oder an den Informationsständen der SWA und des unterstützenden BUND aus Kisslegg/Argenbühl geben.