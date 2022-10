Konzertabend mit dem Liederkranz Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. Oktober konzertierte der CantoClassico des Liederkranz Kißlegg im Bankettsaal des neuen Schlosses unter dem Motto „Chorgesang klassisch und deutsch“ und unter der musikalischen Leitung von Wenzel Weiland.

Zum Vortrag kam unter anderem „Am Brunnen vor dem Tore“, ein Lied welches im frühen 19. Jahrhundert noch als „Der Lindenbaum“ bekannt war und ursprünglich aus einer Gedichtreihe mit dem Titel „Wanderlieder“ stammt. Auch das Stück „O Täler weit, o Höhen“, das einst von Felix Mendelssohn komponiert wurde und „Der Erlkönig“, die bekannte Ballade von Johann Wolfgang von Goethe. Weitere Stücke waren „Musik erfüllt die Welt“, sowie „Waldesnacht“. Dies alles in arrangierten Fassungen für mehrstimmigen Chorgesang. Mit passenden Ansagen wurden die einzelnen Stücke liebevoll anmoderiert, wodurch die ZuhörerInnen sehr gut thematisch eingestimmt wurden.

Als Gäste waren die Bläsergruppe MKD Brass 5 und der CHORioso Bad Wurzach eingeladen, um das Konzert mitzugestalten, sodass ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten war. Die ZuhörerInnen bestätigten dies und gaben die Rückmeldung, dass es ein sehr gelungener schöner und vielfältiger Abend war. MKD Brass 5 überzeugten, wie angekündigt, mit feinster Bläsermusik. Sie spielten Stücke wie „Oh happy day“, den „Zürichmarsch“ und eine Intrade von Purcell, die sich stimmungsvoll in die Atmosphäre des Bankettsaal einfügte. Bei dem Titel „Yesterday“ von den Beatles wurde das Publikum so mitgerissen, dass sogar mitgesungen wurde und auch der „Wellerman“ sorgte für Stimmung und großzügigen Applaus.

Der Chor CHORioso aus Bad Wurzach unter der Leitung von Kaan Kara begeisterte ebenfalls mit Chormusik. Sie sangen die Titel „Wunder gescheh´n“, „Can´t help falling in love“, sowie „This little light of mine“. Besonders gut kam das Stück „Que sera“ an, der von den SängerInnen in deutscher Sprache vorgetragen wurde und so manche Zuhörerin besonders erfreute.

Zum Abschluss passend wurden die BesucherInnen vom CantoClassico mit „Der Mond ist aufgegangen“ in den Abend verabschiedet. Der Liederkranz, insbesondere der CantoClassico, bedankt sich bei den Gästen und BesucherInnen für diesen gelungenen Konzertabend. Wieder zu hören ist der ganze Liederkranz Kißlegg mit seinen Chören beim Adventskonzert am 18. Dezember 2022.