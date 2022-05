Konzert der Kontraste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Breit gefächert war das Programm des Frühjahrskonzerts des Musikvereins Kißlegg unter der Leitung von Thomas Räth. Mit populären und gehörfälligen Titeln aus verschiedenen Musikstilen erlebte das Publikum einen mitreißenden, berührenden und vor allem kurzweiligen Konzertabend.

Nach der schwungvollen Eröffnung mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ folgte die „80er KULT(tour)“. In dem Medley gelingt es dem Komponisten Thiemo Kraas, deutschsprachige Kulthits dieses Jahrzehnts grandios zu arrangieren und auch miteinander zu verknüpfen. Die Freude der Musikerinnen und Musiker an diesem Werk übertrug sich schnell auf das Publikum.

Durch das Programm führte Lukas Würzer. Er kündigte das nächste Werk an mit den berühmten Worten „Mein Name ist Bond. James Bond.“ So nahm der Musikverein sein Publikum mit verschiedenen Titelmelodien der Filmklassiker mit auf Verbrecherjagd. Ein berührendes Trompetensolo von Matthias Bischofberger erfüllte mit „The Power of Love“ die Turn- und Festhalle.

Der zweite Konzertteil begann mit einem musikalischen Gruß von Elvis Presley. In dem Arrangement „A Tribute to Elvis“ stellt Thijs Oud Klassiker des „Kings“ zusammen. Ein weiterer Höhepunkt war der „Bugatti Step“. Die Solo-Klarinettisten Gabi Karrer, Sabine Baumann, Birgit Onderka und Werner Motz zeigten, dass ihre Finger auf den Instrumenten mindestens genauso schnell sind wie ein Bugatti auf der Straße. Dass die Musikerinnen und Musiker auch Rock können, bewiesen sie mit einem Medley der Rockband Bon Jovi.

Doch auch die Polka darf bei einem Konzert des Musikvereins nicht fehlen, weswegen „Ewig Schad“ von Peter Schad das Konzert abschloss. Das Ende des Konzertes war wohl auch für das Publikum „Ewig Schad“, sodass Thomas Räth mit dem besinnlichen „Canterbury Choral“ und einer weiteren Polka als Zugaben den Abend ausklingen ließ.