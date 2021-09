Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen singt in der Region

Knabenchöre sind ein kultureller Schatz – und das bereits seit über 1000 Jahren. Bis in 19. Jahrhundert waren Knabenchöre das alleinige Instrument, das Komponisten bei der Erschaffung von Kirchenmusik inspiriert hat. Der traditionsreiche Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen singt nun gleich mehrmals in der Region.

In zahlreichen Gottesdiensten und Konzerten hat sich der Knabenchor laut Pressemitteilung in die Herzen der Menschen gesungen. Darüber hinaus führten Konzertreisen den Chor durch ganz Europa. Aktuell sind über 100 Knaben und junge Männer im Chorleben aktiv. Im Herbst diesen Jahres freut sich der Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen nun auf seine Chorreise, die ihn nach Ulm, Oberschwaben, ins Allgäu und an den Bodensee führen wird.

Am Montag, 18. Oktober singt der Chor um 19 Uhr bei freiem Eintritt in Kißlegg im Allgäu in der Pfarrkirche St. Gallus und Ullrich. Ein weiterer Auftritt findet am Dienstag, 19. Oktober um 19.30 Uhr in Bad Waldsee in der Stiftskirche St. Peter statt. Der Eintritt ist ebenfalls frei.