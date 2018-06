Kleiderladen in Kißlegg unterstützt viele Projekte

Die Kleiderkammer in Kißlegg im ehemaligen Gasthof Löwen hat sich in den vergangenen beiden Jahren stetig weiterentwickelt. Dort, wo Geflüchtete einst eine erste Ausstattung mit Kleidern erhielten, ist jetzt auch ein Second-Hand-Shop, in dem immer öfter Kißlegger Bürger nach einem Schnäppchen Ausschau halten, freut sich der Freundeskreis Asyl. Unter dem Dachverband Bürger für Bürger arbeiten 15 bis 20 ehrenamtliche Helfer aktiv im Kleiderladen mit. In den Jahren 2016/17 erwirtschafteten sie rund 15 000 Euro, die je zur Hälfte an den Verein „Bürger für Bürger“ und an internationale Projekte gehen.

Ende 2015 und Anfang 2016 sei der Kleiderladen in der Gemeinde nur als Kammer für Bedürftige angesehen gewesen. Doch mittlerweile habe er sich als Laden für alle im Ort etabliert, erzählt Reinhold Stitzenberger, der den Kontakt zwischen den vier Helfergruppen des Freundeskreises Asyl und dem Verein „Bürger für Bürger“ hält. „Seit Monaten läuft der Laden gut. Besonders beliebt ist auch die spezielle Abteilung für Babys und Kinder“, sagt Stitzenberger. Donnerstags und samstags hat der Kleiderladen geöffnet. Jedes der vier Helfer-Teams übernimmt immer die Schichten einer Woche. Neben Kleidung, Schuhen und Babyschuhen bietet der Helferkreis dann auch Kaffee auf Spendenbasis an der Theke an.

Seit Monaten läuft Laden gut

Die Sommerware ist gerade aus den Lagerräumen im Keller wieder hoch geräumt worden in die gut sortierten Regale der Kleiderstube. Die Babyklamotten befinden sich in einem separaten Raum und auch für Schuhe wurde eine eigene Abteilung eingerichtet.

Zu den Stammkunden zählen unter anderem die Flüchtlinge, die im ehemaligen Löwen-Gebäude in der Anschlussunterbringung wohnen. Sie kommen öfter vorbei, helfen beim Kisten tragen und kaufen auch mal Kleidung für Verwandte, die sie in die Heimat schicken, erzählen die ehrenamtlichen Helfer. Aber auch Kißlegger kommen immer öfter vorbei. So wie eine Kundin, die regelmäßig nach gut erhaltener und preiswerter Kleidung stöbert: „Ich bin verwitwet und habe eine kleine Rente. Da ist dieses Angebot ideal.“

Mit dem Verkauf der gespendeten Kleidung erwirtschaftete der Laden in den vergangenen knapp zwei Jahren 15 000 Euro, die nun an verschiedene Projekte verteilt werden. Die ehrenamtliche Helfer haben entschieden, wohin das Geld fließen soll, erklärt Siglinde Rebstock: „Ein Teil geht an bedürftige Kißlegger. Hier entscheidet der Verein „Bürger für Bürger“, wer unterstützt wird. Die andere Hälfte geht an Projekte in den Ländern, aus denen die Geflüchteten kommen.“ Etwa an eine Schule in Gambia, an eine Schneiderschule speziell für Mädchen in Burkina Faso oder an das Bildungsprojekt des Freundeskreises Liweitari in Benin, Afrika. Der Hintergrund, warum gerade diese Projekte unterstützt werden, sei, dass Bildung Fluchtgedanken verhindern könne, sagt Helferin Angela Reuß.

Seit Kurzem ist der Freundeskreis Asyl unter dem Dachverband „Bürger für Bürger“ zu finden. Zu dieser größeren Organisation in Kißlegg gehören auch die Nachbarschaftshilfe, die finanziell vom Kleiderladen unterstützt wird, der Seniorenrat und das Café Vergissmeinnicht.