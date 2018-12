Passend zur Adventszeit und zur Zeit des Innehaltens lädt der Förderverein Kindergarten und Grundschule Waltershofen am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Katholische Kirche Kißlegg-Waltershofen zu einer Klangmeditation mit Heide Maria Egender und Christina Beck ein, still zu werden und bei sich selbst anzukommen. Mit der Stimme, Harfen- und Gitarrenklängen sollen die Besucher einen äußeren Rahmen erhalten, der eigenen Stille lauschen zu können und innere Ruhe einkehren zu lassen. Titel der Veranstaltung ist das „Heimkommen“ und die beiden Musikerinnen haben eigene Kompositionen, Jodler und Klangbilder im Programm. Heide Maria Egender (links) ist im Bregenzerwald daheim und der Gesang in verschiedensten Facetten begleitet sie von Kindesbeinen an. Neben „Wälderliedern“ und traditionellen Weisen widmet sie sich vermehrt als Singer-/Songwriterin ihren eigenen Texten und Liedern. Die Ratzenriederin Christina Beck spielt seit über 25 Jahren Harfe, ist in Soloprojekten und verschiedenen Ensembles aktiv und unterrichtet Harfe. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Foto: Gottfried Brauchle