Kißlegger Turnerinnen starten in Schülerliga 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand im September und Oktober wieder die Schülerliga des Turngaus Oberschwabens statt. An drei Wettkampftagen starten hier Vereine aus dem gesamten Turngau und messen sich an den Geräten Sprung, Reck/Barren, Schwebebalken und Boden.

Die Turnerinnen der SG 1865 Kißlegg nahmen daran mit einer Mannschaft der C-Jugend teil und schafften nach drei Wettkampftagen einen hervorragenden fünften Gesamtplatz. Das Besondere der Schülerliga ist, dass es sich hierbei um einen Mannschaftswettkampf handelt und nicht nur, wie beim Turnen üblich, eine Turnerin im Vordergrund steht. Pro Wettkampftag können maximal fünf Turnerinnen starten, die drei besten Einzelergebnisse pro Gerät kommen anschließend in die Tageswertung.

Der erste Wettkampftag fand bereits am 24. September in Reute statt. Die Schwierigkeit lag somit darin, dass nur wenig Vorbereitung nach den Sommerferien für diesen ersten Wettkampf gemacht werden konnte. Der Abschluss mit Platz sechs konnte sich an diesem Tag durchaus sehen lassen.

Am 8. Oktober ging die Reise dann nach Bad Wurzach und allen war klar, dass dieser Tag ausschlaggebend für das weitere Abschneiden sein wird. Dies zeigten die fünf Turnerinnen des Tages dann auch in beeindruckender Weise. Durch Pauline Kuhn, Lea Kant, Mira Stützenberger, Tamara Gronmayer und Nora Weber wurde das höchste Ergebnis der insgesamt drei Tage erreicht und am Ende ein hervorragender Platz vier mitgenommen.

Der letzte, und zum Endergebnis beitragende, Wettkampftag fand dann am 30. Oktober in Ailingen statt. Zwar konnten die Leistungen aufgrund von Verletzungen und einigen Patzern am Reck und Schwebebalken nicht mehr gesteigert werden, doch auch hier wurde der Tag mit einem großartigen vierten Platz beendet. Somit landete die C-Jugend am Ende von drei Wettkampftagen auf einem hervorragenden fünften Gesamtplatz.

Sieger der C-Jugend wurden die Turnerinnen der TG Biberach, vor der TG Bad Waldsee und dem TSV Reute. Die Kisslegger Mädels können somit sehr stolz auf ihre Leistung sein und freuen sich schon jetzt darauf, auch 2023 wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle noch an die Jugendfußballabteilung der SGK, da nur durch deren Mithilfe in der Wettkampfvorbereitung ein zweiter Hallentermin genutzt werden konnte. Vielen Dank für diesen Zusammenhalt bei der SGK.