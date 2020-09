Kißlegger Strandbad reißt „kein zusätzliches Loch in den Haushalt“

Eine Bilanz zum Strandbadbetrieb unter besonderen Bedingungen hat am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung Kißleggs Kämmerer Roland Kant gezogen. 36 000 Besucher habe man in der verkürzten Saison gezählt.

Erstmals war in diesem Jahr der Eintritt frei, das Parken allerdings kostenpflichtig (die SZ berichtete). Die Einnahmen aus Parkgebühren belaufen sich laut Kant auf 30 000 Euro. Darin beinhaltet seien 6000 Euro, die über den Wohnmobilstellplatz am Strandbad eingenommen wurden. 900 Wohnmobile waren da. Auch zum Parken hatte der Kämmerer eine Statistik: Von den nachträglich eingeführten Dauerparktickets wurden 45 Stück verkauft. 116 Parksünder hätten einen Strafzettel bekommen, aber „gegen Ende der Saison waren es nur noch wenige“.

Wichtig war Roland Kant festzuhalten, dass „kein zusätzliches Loch im Haushalt“ durch das Strandbad entstanden sei. Und: „Ich denke, dass wir vielen Leuten viele schöne Stunden in unserem Bad bescheren konnten.“ Dass der Sprungturm in diesem Jahr nicht geöffnet war, habe mit Corona nichts zu tun gehabt. „Die Geländer entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen.“ Man sei auf der Suche nach einer Firma, die den rund 40 Jahre alten Turm entsprechend aufrüsten könne. „Stabil und gut gegründet ist der Turm“, so Kant. „Das haben uns Taucher, die das überprüft haben, bestätigt.“