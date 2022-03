Kißlegger Schüler helfen und sagen danke

Unter dem Motto „Wir zeigen Solidarität, halten zusammen und möchten helfen!“ stellten die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkrealschule Kißlegg bei einem Projekttag viele tolle Produkte wie beispielsweise Osterkarten, Kerzen, Friedensbuttons, Schlüsselanhänger, Schmuck, Gebäck und Deko her, welche sie am 12. März auf dem Wochenmarkt in Kißlegg verkauft haben. Nicht nur die Sonne hat auf dem Markt für viel Freude und gute Laune bei den Schülern der Klassen 6 und 7 während der Spendensammel-Aktion gesorgt, sondern auch die vielen freundlichen und positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts. Durch den Verkauf ihrer selbsthergestellten Produkte konnten die Schüler einen Betrag von über 2000 Euro sammeln, welcher nun über die „Aktion Deutschland hilft“ und „Bündnis Entwicklung hilft“ an die Kriegsopfer in der Ukraine gespendet wird. „Was für ein Erfolg!“, freut sich die Schule in einer Pressemitteilung. Zusätzlich haben die Schüler in einigen Kißlegger Geschäften Spendenboxen aufgestellt, um auch in den kommenden Tagen weitere Spenden zu sammeln. Unterstützt wurde das Projekt vom Förderverein der Grund- und Werkrealschule Kißlegg.