Kißlegger Schloß- und Straßenfest ist angerichtet

Der Flecken lebt! Dies ist nicht nur eine bloße Floskel, nach einer zweijährigen „Zwangspause“ startet das Kißlegger Schloß- und Straßenfest am Samstag, 2. Juli, wieder durch. Bereits ab 9 Uhr lockt der Flohmarkt entlang der Schloßstraße. Hier finden sich Antiquitäten neben Gruscht und Krempel, Edles und Skurriles neben Funktionalem für den Alltagsgebrauch. Rund um das Neue Schloß und im Schloßgarten finden Veranstaltungen statt. An zahlreichen Ständen finden die Besucher nun alles, was Herz und Gaumen erfreut. Vereine, Gastronomie und Handels- und Gewerbebetriebe bieten ein reichhaltiges Angebot von schwäbischen bis zu internationalen Spezialitäten an.

Dazu gibt es den ganzen Tag ein vielfältiges Programm. Am Kreissparkassenplatz in der Herrenstraße legt am Nachmittag „DJ Chris“ auf und ab 19 Uhr die Rock- und Pop-Band „Quiet Alright“. Auf der Bühne im Schloßgarten umrahmt zuerst der Musikverein Immenried von 11 bis 14 Uhr das Programm musikalisch, ehe die Band „Lothar und Karle“ ab 14 Uhr Hits aus den 70er und 80er Jahren spielen. Eine Tanzshow mit Elements-Fitness and Dance von Franca Schwende und ihrem Team findet von 18 bis 19.30 Uhr statt. Ab 20 Uhr spielt die Blasmusik „Grenzenlos“.

Bei der Bühne auf dem Rathausplatz spielt die Band „Jiggle & the Hairstylers” ab 19.30 Uhr Partymusik. Und im Schloßpark veranstaltet das Jugendzentrum Spatz eine Open-Air-Party.

Beim Kißlegger Straßenfest darf auch der sportliche Wettkampf nicht fehlen. Beginn der Triathlon-Stafette ist um 11 Uhr. Die Siegerehrung findet um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.