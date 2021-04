Kißlegger Gemeinderat tagt online

Nachdem die beiden Punkte „Sanierung und Umbau des ehemaligen Gasthofes Löwen“ und „Neufassung der Polizeiverordnung“ von der Tagesordnung gestrichen wurden, wird die Aprilsitzung des Gemeinderats Kißlegg am Mittwoch, 14. April, online durchgeführt. Mit dem Wegfall der beiden genannten Themen, enthält die Tagesordnung laut Mitteilung der Gemeinde keine Punkte mehr, die eine Präsenzsitzung zwingend erforderlich machen, weshalb sich die Verwaltung aufgrund der aktuellen Pandemielage zu diesem Schritt entschieden hat. Gemeinderäte, die keine ausreichenden technischen Voraussetzungen für eine Videokonferenz haben, können im Rathaus an der Sitzung teilnehmen. Für an der öffentlichen Sitzung interessierte Zuhörer aus der Bürgerschaft wird die Sitzung zeitgleich auf einem Bildschirm in der Mensa im Schulzentrum Kißlegg übertragen. Beginn ist um 17 Uhr.