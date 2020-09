Kißlegger Feneberg steht vor Eröffnung, der Wohnpark vor dem Bauantrag

Im Vorfeld der Kißlegger Bürgermeisterwahl kommt die „Schwäbische Zeitung“ mit Amtsinhaber und Alleinbewerber Dieter Krattenmacher ins Gespräch. Er stellt sich am Dienstag, 28. September, ab 19 Uhr, in einem Live-Stream auf schwaebische.de und über Facebook frei zugänglich den Fragen der Redakteure und der Leser. Die SZ-Leser können dazu entweder bis Dienstag, 15 Uhr, ihre Fragen an redaktion.wangen@

schwaebische.de schicken oder direkt am Abend (ausschließlich) über Facebook stellen.