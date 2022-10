Kißlegger Automarkt verhilft alten Laptops zu einem zweiten Leben

„Der ist zwar schon älter, könnte aber noch brauchbar sein“, sagt Michael Plötscher, während er den Laptop in seinen Händen betrachtet. Mit „brauchbar“ meint er: Anstatt das durchaus ziemlich alte Gerät in den Elektroschrott zu geben, könnte man es wieder aufbereiten, sodass es jemand anders nutzen kann – ganz im Sinne des Netzwerks Labdoo.

Eigentlich ist Michael Plötscher Geschäftsführer des Apeg-Automarkts in Kißlegg-Zaisenhofen. Anfang des Jahres gab es dort ein paar alte Laptops, die nicht mehr benötigt wurden. „Wir haben uns gefragt, was wir damit machen sollen“, erklärt Plötscher. Der erste Gedanke war der Weg zum Wertstoffhof, allerdings: „Die Geräte haben ja noch funktioniert.“

Kindern weltweit Zugang zu Bildung ermöglichen

Also recherchierte der Geschäftsführer und stieß auf Labdoo. Das gemeinnützige Hilfsprojekt wurde aus demselben Gedanken ins Leben gerufen, aus dem Plötscher die Geschäftslaptops nicht einfach entsorgen wollte: „Vielleicht kann man sie noch weiterverwenden.“ Labdoo ermöglicht Kindern weltweit einen Zugang zu Bildung durch gebrauchte Laptops und auch Tablets. Die Geräte werden gegebenenfalls repariert, überholt und mit einer Lernsoftware ausgestattet, anschließend werden sie Schulprojekten übergeben. Diese Idee hat Plötscher so gefallen, dass er den Automarkt kurzerhand bei Labdoo als Laptop-Annahmestelle angemeldet hat.

Aber was bedeutet das genau? „Wenn jemand einen alten, noch funktionierenden Laptop zu Hause hat, kann er ihn bei uns abgeben“, erklärt Laura Gallist, die Marketingleiterin des Zaisenhofer Unternehmens. Bedenken bezüglich Datenschutz kann Plötscher verstehen, versichert jedoch: „Wir löschen natürlich alle privaten Daten und schauen sie uns auch nicht an.“

Anschließend wird das Betriebssystem Linux auf den Laptop gespielt und „ein ganzer Schwung Lernsoftware“, den Labdoo bereitstellt; je nach Zielland in deutscher, französischer oder englischer Sprache.

In Zaisenhofen ist es Michael Plötscher selbst, der sich in seiner Freizeit um all das kümmert: Er macht die Laptops „platt“, repariert sie gegebenenfalls, spielt Betriebssystem und Software drauf. „Ich habe ein paar Programmierkenntnisse“, erklärt er, die Arbeit mit den Laptops mache ihm Spaß. „Wenn ich nicht gern an Computern herumschrauben würde, würde ich es nicht machen“, sagt er und lacht. „Und vor allem ist es schön, dass sie einem guten Zweck dienen.“

Bislang bereits 20 Laptops abgegeben

Bislang wurden im Automarkt rund 20 Laptops abgegeben. Zwei davon mussten entsorgt werden, weil sie nicht mehr weiterbenutzt werden konnten. Sechs Geräte sind seit ihrer Aufbereitung wieder im Einsatz: „Zwei vor Ort in Wangen bei ehrenamtlichen Sprachkursen für Flüchtlinge“, sagt Laura Gallist, „zwei in Uganda und zwei in Nigeria, jeweils an Schulen.“

Geht ein Laptop ins Ausland, wird er einem Flugpaten mitgegeben: Jemand, der ohnehin in das Zielland reist, nimmt das Gerät als Gepäckstück einfach mit. So müssen keine extra Wege in Kauf genommen werden und der Transport ist CO2-neutral. „Aus ökologischer Sicht wäre es natürlich besser, die Laptops vor Ort einzusetzen“, weiß Michael Plötscher. „Aber aus sozialer Sicht ist es auch gut, wenn ein Kind in Afrika einen funktionierenden Laptop und somit eine Chance auf Bildung erhält.“

Das sind die Annahmebedingungen

Der Automarkt APEG in Zaisenhofen ist eine Labdoo-Annahmestelle (auch „Hub“ genannt) und nimmt hauptsächlich alte und funktionsfähige Laptops an. Auch Tablets, E-Book-Reader und MS Surfaces können dort abgegeben werden. Die Geräte sollten nicht älter als 12 Jahre alt sein beziehungsweise keine 32-Bit-Geräte sein. Andere elektronische Geräte werden in Zaisenhofen nicht angenommen.

Reparaturen bis zu etwa 50 Euro werden übernommen; kostet die Reparatur mehr, wird das Gerät entsorgt.

Die Laptops können am Empfang abgeben werden. Wer über den weiteren Weg seines Geräts regelmäßig informiert werden möchte, gibt auch seine E-Mail-Adresse an – „am besten auf einem Zettel, der am Laptop klebt“, empfiehlt Laura Gallist.

Weitere Informationen über das Projekt Labdoo und eine detaillierte, transparente Übersicht über alle elektrischen Geräte, die bereits weltweit zu Schulen und anderen Institutionen transportiert wurden, gibt es auf www.labdoo.org.