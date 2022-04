Kißlegg will Zweitwohnungssteuer erheben – Schon nächstes Jahr soll es losgehen

Wer von der Zweitwohnungssteuer befreit wird

In einigen Fällen will die Gemeinde Kißlegg von der Erhebung der Zweitwohnungssteuer absehen. Das gilt zum einen für Minderjährige oder Menschen, die noch in Ausbildung/Studium sind, ihren Hauptwohnsitz am Ausbildungsort haben und bei den Eltern in Kißlegg noch eine Wohnung/Zimmer. Ebenfalls befreit werden sollen öffentliche oder gemeinnützige Träger, die ihre Wohnungen für therapeutische Zwecke oder für Jugendhilfemaßnahmen zur Verfügung stellen. Selbiges gilt auch für Alten- und Pflegeeinrichtungen. (pau)