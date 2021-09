Kißlegg überarbeitet Förderung von Vereinen

Zu einer öffentlichen Sitzung kommt der Kißlegger Gemeinderat am kommenden Dienstag, 21. September, in der Mensa des Schulgeländes Kißlegg zusammen. Ab 18.45 Uhr steht dabei zunächst der Beschluss Bahnunterführungskampagne auf der Tagesordnung. Voraussichtlich ab etwa 19.30 Uhr werden Anfragen aus der Bürgerschaft behandelt. Wie die Gemeinde mitteilt, können Fragen und Anliegen vor der Sitzung schriftlich über den Bürgermeister an den Gemeinderat eingereicht werden. Ebenfalls befassen wird sich der Rat mit der Vereinsförderung, der Änderung der Vergabekriterien für kommunalen Liegenschaften – etwa Turn- und Festhalle, Mensa, Sporthalle, Neues Schloss, Hallen in den Ortschaften, Schlosspark – sowie mit der Annahme von Spenden. Es gilt die 3G-Regel, Plätze sind nur eingeschränkt verfügbar, Schnelltests werden am Eingang angeboten. (sz)