Kißlegg macht bei der Barockwoche mit

Unter dem Motto „Barock erlauschen“ finden vom 8. bis 16. August kulturelle Veranstaltungen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße statt. In Kißlegg wird in diesem Rahmen am Samstag, 8. August, um 20 Uhr ein festliches Konzert mit zwei Trompeten und Orgel in der Barockkirche St. Gallus und Ulrich zu hören sein.

Die laut Ankündigung überregional bekannten Trompeter Hermann Ulmschneider (rechts) und Tobias Zinser (links) geben mit dem Obermarchtaler Münsterorganisten Gregor Simon in Kißlegg ein Konzert mit festlicher und brillanter Musik barocker Meister. Es werden Concerti von Antonio Vivaldi und Jean Baptiste Loeillet, eine „Suite of Trumpet Voluntaries“ von Maurice Greene und als krönenden Abschluss die berühmte „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel aufgeführt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten für die Veranstaltung sind beim Gäste- und Bürgerbüro in Kißlegg erhältlich oder können direkt an der Abendkasse erworben werden. Die Sitzplätze in der Kirche St. Gallus und Ulrich sind begrenzt. Für den Eintritt in die Kirche wird ein Mundschutz benötigt. Der Konzertbesuch erfolgt nur unter Angabe der Adressdaten. Foto: Thomas Kibler