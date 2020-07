Kißlegg, Argenbühl und Amtzell: Diese Entscheidungen stehen in den Gemeinderäten an

In drei Gemeinden des Wangener Umlandes tagen in dieser Woche die Gemeinderäte. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick, welche Themen wann und wo anstehen:

In Amtzell tagt der Gemeinderat am Montag, 6. Juli, 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle. Nach der Bürgerfragestunde geht es um die Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Gemeinde und um Baugesuche. Sprich: Die Gebühren, die Flüchtlinge und Obdachlose für ihre Unterbringung bezahlen müssen, sollen angeglichen werden. Im Moment gibt es je nach Unterkunft nicht unerhebliche Unterschiede.

Eine lange Tagesordnung haben die Kißlegger Gemeinderäte am Mittwoch, 8. Juli, in der Mensa am Schulzentrum zu beraten. Sitzungsbeginn ist deshalb um 16 Uhr – eine Stunde früher als üblich. Neben den Terminen und Fristen für die Bürgermeisterwahl im Herbst geht es um den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan für den Neubau des Autohaus Stützenberger auf der von Zaisenhofen aus gegenüberliegenden Seite der Wangener Straße. Weitere Themen sind die Konzeption für den Bauernhof Kindergarten in der Haid, die Flurbereinigung bei Herrot, der Sachstand des Breitbandausbaus sowie die ersten Erfahrungen aus der Strandbad-Saison mit den neuen Regelungen zur Eintritts- und Parkgebühr. Außerdem werden die Ergebnisse des Jugendhearings und der Tourismusbericht vorgestellt. Auch in Kißlegg sind Baugesuche Thema. Anfragen aus der Bürgerschaft können gegen 19 Uhr oder vorab über das Bürgermeisteramt gestellt werden.

Die Argenbühler Räte treffen sich am Mittwoch, 8. Juli um 19.30 erstmals wieder im Bürgersaal des Rathauses in Eisenharz. Neben Baugesuchen ist das Planfeststellungsverfahren für die Grenzbrücke bei Eglofstal Thema. Außerdem soll über eine Nachtragshaushalt und die Vergaberichtlinien für Bauplätze beraten werden. Die Räte werden die Frage „Wer bekommt in Argenbühl einen Bauplatz?“ neu ausloten.