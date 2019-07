Kirche ist zu Scheerers Abschied rappelvoll

Es spricht Bände: Die evangelische Kirche in der Kißlegger Bahnhofsstraße platzte am Sonntag aus allen Nähten. Stühle im Vorraum, Gläubige die auf der Treppe der Empore sitzen oder an der Kirchentür stehen. Zur Verabschiedung von Jörg Scheerer nach neun Jahren Pfarrdienst in Kißlegg waren viele gekommen. Die Familie Scheerer wird das Allgäu verlassen und ins Pfarrhaus in Altenmünster in Crailsheim ziehen.

„Hart und unbeweglich wie ein Stein, das will ich eigentlich nicht sein“, stellte Scheerer in seiner Predigt fest. Gläubige sollten deshalb vielmehr lebendige Steine im Bauwerk Kirche sein. Der Schlussstein, der letzten Endes alles zusammenhält sei Jesus. Der Pfarrer rief dazu auf: „Lassen Sie uns immer wieder gegenseitig zusagen, so wie Du bist, so bist du für uns und unsere Gemeinde als lebendiger Stein auf den andere setzen, unverzichtbar.“

„Klein, aber oho“, so beschrieb Codekan Gottfried Class die Kißlegger Kirchengemeinde und lobte Scheerer für die Entwicklungen, die er in den letzten neun Jahren vorangetrieben hat. Insbesondere bei seinen Herzensangelegenheiten Asylarbeit und Ökumene. Nach Entpflichtung und Segen war „Vertraut den neuen Wegen“ das Schlusslied des Gottesdienst. Die „neuen Wege“ waren kurz: Im Gemeindehaus neben der Kirche wurde zum Empfang geladen. Immer wieder fielen auch hier die Stichworte Asyl und Ökumene, wo Scheerer immer wieder durch sein außerordentlich leidenschaftliches Engagement aufgefallen sei.