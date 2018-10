Kindern mit kleinen Geschenken eine Freude machen

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist in die 23. Saison gestartet. Jeder kann noch bis zum 15. November ein eigenes Päckchen mit neuen Geschenken befüllen und anschließend auf die Reise schicken, indem man es zu einer der Abgabestellen in der Region bringt. In Kißlegg ist sie in der Naturheilpraxis von Rosemarie Rauh in der Schellenbergstraße 8, teilen die Organisatoren mit.

„Wir sind dankbar für jedes einzelne Päckchen, das bereits gepackt wurde oder noch gepackt wird. Es freut uns, zu sehen, dass sich so viele Menschen von der Aktion begeistern lassen und aktiv werden, um Kinder reich zu beschenken“, berichtet Sonja Durach. „Mit ,Weihnachten im Schuhkarton’ möchten wir Kindern Liebe und Wertschätzung auf eine Art und Weise entgegenbringen, die sie verstehen.“ Die Pakete werden von örtlichen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vorwiegend in Osteuropa verteilt. Zu den Empfängerländern zählen in diesem Jahr unter anderem Moldau, die Ukraine, sowie Serbien, Rumänien und Georgien.

Mitmachen ist laut Mitteilung ganz einfach: Acht Euro pro beschenktes Kind zurücklegen – damit wird die Gesamtaktion finanziert. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt habe sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten, heißt es.

Bei der Auswahl der Geschenke sei zu beachten, dass manche Inhalte durch zollrechtliche Bestimmungen der Empfängerländer verboten seien. Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte und weitere Packtipps, sind im Flyer zu finden, der über die Internetseite der Aktion bestellt und heruntergeladen werden kann. Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann online unter www.jetzt-mitpacken.de vorgestaltete Kartons bestellen. Ist das Päckchen gepackt, wird es zu einer Abgabestellen gebracht.

Um sicherzustellen, dass die Päckchen nur zu offiziell registrierten Abgabestellen gebracht werden, sind diese durch ein fälschungssicheres Siegel vor Ort gekennzeichnet. Dort kann auch der Päckchenbeitrag von acht Euro abgegeben werden. Dieser Beitrag ermöglicht die erfolgreiche Gesamtumsetzung der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und deckt zum Beispiel die Kosten für den Transport der Päckchen in die Zielländer und die Schulung tausender Ehrenamtlicher im In- und Ausland.

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann neuerdings auch über den Link www.paypal.me/mitpacken spenden. Und es kann, wie bisher auch, über ein sicheres Online-Spendenformular auf der Internetseite des Vereins oder klassisch per Überweisung gespendet werden.