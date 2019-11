Kinder spielen für Kinder im Theater Immenried

Im Theater Immenried gibt es in diesem Jahr wieder ein Kinderstück zu sehen. Unter der Leitung von Regisseurin Theresa Neff spielen die jungen Leute laut Ankündigung am Freitag 29. November, um 18 Uhr, am Samstag 30. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr „Alles tanzt nach meiner Pfeife“ von Achim Bröger.

Darin geht es um die drei Freunde Nölke, Fleck und Delle. Nölke ist ordentlich. Delle klaut. Und Fleck will immer gewinnen. Bisher haben diese Differenzen die drei Freunde nie gestört. Jetzt aber sind sie auf einem fremden Stern notgelandet und warten auf ein Ersatzteil für ihre Rakete. Und um zu überleben und sich gegen ein merkwürdige Geräusche von sich gebendes Monster zu verbünden, beginnt ein Streit um die Macht. Die Freundschaft ist in Gefahr...

Der Eintritt zu den Aufführungen in der Turn- und Festhalle Immenried ist frei. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Theaterverein keine Aufsicht für die Kinder übernehmen kann. Weitere Informationen finden sich online auf www.theater-immenried.de