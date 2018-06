Kinder erzählen Geschichte der Gruppentiere

Eine merkwürdige Vorstellung: In ein Haus – einst für Lehrer gebaut – ziehen Löwen und Bären ein. Sieben Jahre später kommen Adler in die dazu und 13 weitere Jahre später auch noch Schildkröten und Kängurus. Genauso lässt sich aber die 25-jährige Geschichte des Kindergartens Sankt Hedwig zusammenfassen. Inklusive markanter Tiernamen für die einzelnen Gruppen. Beim Festakt am Samstagvormittag in der Turnhalle durften sie alle auf die Bühne.

Tatsächlich nahm 1993 mit der Bären- und der Löwengruppe im ehemaligen Lehrerwohnhaus alles seinen Anfang. Seitdem ist der Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Kißlegg stetig gewachsen. Im Milleniumsjahr wurde im Obergeschoss die Adlergruppe eingerichtet und 2013 mit der Schildkröten und der Kängurugruppe noch einmal ordentlich erweitert. 2013 war es auch, als das Kindergartenjahr keinen guten Start hatte: Am ersten Tag nach den Ferien sorgte ein Wasserschaden für Aufregung. Es galt zu improvisieren. Schließlich wurden zwei Gruppen im Neuen Schloss untergebracht. Die letzte große Neuerung im Hedwig-Haus war das seit 2014/2015 eingeführte Ganztagesangebot. Mit einer musikalischen Reise durch das Kindergartenjahr eröffnete die eigens fürs Jubiläum gegründete Elternband den Festakt am Samstag: Von Osterliedern übern Sankt Martin und Nikolaus bis hin zum „Ob alt, ob jung – ob groß ob klei‘“ war alles mit dabei.

Vom Dauerthema Baustellen erzählte Bürgermeister Dieter Krattenmacher den Kindern, Eltern und Erzieherinnen in seinem Grußwort. „Nächstes Jahr geht’s bei euch dann wahrscheinlich los.“, so der Schultes nicht ohne Einschränkungen: „Jedenfalls, wenn der Gemeinderat will, und wenn wir genug Geld haben, und wenn eure Leiterin die Frau Scheich immer noch jede Woche bei uns im Rathaus steht und sagt, ihr habt zu wenig Platz.“

Dann werde auch an der Turnhalle was verändert und: „Eines Tages ein großer Bagger, „der reißt dann das Förderschulgebäude ab und stellt einen neuen Kindergarten hin, der fast so groß wird wie die Grundschule.“ In selbstgebastelten Kostümen waren dann die Kinder an der Reihe: Mit Liedern und Tänzen erzählten sie die Geschichte, wie ihre Gruppentiere zusammengefunden haben. Nach einem Ökumenischen Segen von Pfarrer Jörg Scherer als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde und Pastoralreferentin Jeanette Krimmer für die katholische Seelsorgeeinheit war rund um Schule, Turnhalle und Kindergarten einiges geboten: Vom Trommel-Workshop bis zum Tischtheater.