Kinder begeistern bei vereinsinternem Wettkampf

Nach zweijähriger Pause veranstaltete die Turnabteilung der SG Kißlegg am Samstag, 25. Juni ihre Vereinsmeisterschaft in der Sporthalle sowie auf dem Schulsportplatz. Nahezu 120 teilnehmende Turner und Turnerinnen zeigten die ungebrochene Begeisterung für das Turnen.

Die Kinder der Vorschulgruppe absolvierten einen Sport- und Spielecup in der Sporthalle und auf dem Sportplatz, bei dem Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit gefordert waren. Erste Turnelemente wurden den zuschauenden Eltern gezeigt. Alle Kinder waren mit Feuereifer dabei und am Ende erhielt jedes Kind eine Medaille, eine Urkunde und einen Gutschein für eine Kugel Eis.

Ab einem Alter von sieben Jahren nahmen die Kinder getrennt nach Buben und Mädchen an einem gemischten 6-Kampf teil. Dabei musste in der Halle an drei Geräten geturnt und auf dem Sportplatz die klassischen Leichtathletikdisziplinen Sprint, Ballwurf und Weitsprung absolviert werden. Alle teilnehmenden Kinder meisterten den Wettkampf mit Bravour und konnten das in der Turnstunde erlernte den zahlreichen Zuschauern zeigen.

Nach einer kurzen Pause, in der sich alle mit Wurst und Getränk stärken konnten, fand in der Sporthalle ein weiterer Höhepunkt des Tages statt. Die großen Mädchen zeigten im Rahmen einer Vorführung ihr Können an der Airtrack-Bahn sowie am Minitrampolin. Am Ende der Darbietung forderten die Zuschauer eine Zugabe, die die Mädchen gerne erfüllten.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurde für jeden Jahrgang der Vereinsmeister/-in sowie die weiteren Platzierten geehrt. Alle Kinder erhielten eine Urkunde und eine Medaille für die erbrachten Leistungen. Die drei Erstplatzierten freuten sich zudem über Gutscheine der Gemeinde Kißlegg für Tretboot fahren im Strandbad, Pizzagutscheine der Pizzeria Bologna und Eisgutscheine vom Eiscafe Dolomiti. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Sponsoren für die großzügige Unterstützung.

Die Abteilung Kinderturnen verabschiedet sich nun in die Sommerpause. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Trainern und Helfern, die uns im vergangenen Jahr tatkräftig unterstützt haben und freuen uns auf das neue Turnerjahr, das wie gewohnt nach den Sommerferien starten wird. Weitere Infos zur Abteilung Kinderturnen sind zu finden unter www.sg-kisslegg.de oder per Email an kinderturnen-sgkisslegg@gmx.de.