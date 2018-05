Kind stößt mit Omnibus zusammen

Großes Glück hatte laut Polizei ein Siebenjähriger am Donnerstag gegen 7.35 Uhr bei einem Unfall in der Wangener Straße.

Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg vom Silcherweg kommend geradeaus auf die Fahrbahn der Wangener Straße gefahren. Dort prallte er gegen einen Omnibus, dessen Fahrer noch versuchte hatte, dem Radfahrer auszuweichen. Beim Zusammenprall mit dem Bus ging dessen Eingangstür zu Bruch und der Siebenjährige stürzte auf die Straße.

Obwohl der Busfahrer das Kind, das sich wieder aufgerappelt hatte, aufforderte, an der Unfallstelle zu bleiben, fuhr dieser in Richtung Ortsmitte davon. Der Junge konnte wenig später von der Polizei in einer Schule angetroffen werden. Im Omnibus, in dem sich etwa 60 Schüler befanden, kamen bei dem Bremsmanöver keine Personen zu Schaden.