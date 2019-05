Kißleggs Volksbank hat eine neue Chefin

In kleiner Runde hat Sabine Kant den Staffelstab erhelten. Außer den Mitarbeitern der Kißlegger Geschäftsstelle der Volksbank Allgäu-Oberschwaben waren deren vorheriger Leiter Engelbert Weber, VBAO-Vorstandssprecher Josef Hodrus und Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher bei der kleinen Feierlichkeit dabei.

Josef Hodrus dankte zunächst Engelbert Weber. Dieser wurde bereits vor einigen Wochen in den Ruhestand verabschiedet. Nach dem er 1972 seine Ausbildung in Eisenharz begonnen hatte, war die Übernahme der Kißlegger Geschäftsstelle im Jahr 2017 seine letzte Station unter vielen bei der Volksbank. Immer wieder habe Weber in dieser langen Zeit Verantwortung übernommen. Eine Eigenschaft, die Hodrus auch bei der neuen Geschäftsstellenleiterin sieht: „Sie hat bisher immer wieder gesagt, jawohl ich stehe jetzt meine Frau.“ Gerüchten will der Vorstandssprecher keine Chance geben: „Sie ist ganz gewiss nicht unsere Quotenfrau.“

Im Jahr 1999 hat Sabine Kant ihre Ausbildung bei der Volksbank begonnen, 2016 den Abschluss zur Bankfachwirtin obendrauf gesetzt. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in meinem 20. Jahr bei der Bank“, sagte die 36-jährige Kißleggerin. Dieter Krattenmacher lobte sie als „Frau des Ehrenamts“. Die zwei Jahre mit Engelbert Weber an der Spitze der Kißlegger Bankfiliale habe er nicht als Übergangszeit empfunden, sondern als Zeit, „in der der gute Geist der neuen Volksbank Allgäu-Oberschwaben Kißlegg eingehaucht wurde“. Der Schultes ist sich sicher, dass Kißlegg auch mit der neuen Geschäftsstellenleiterin banktechnisch gut aufgehoben ist. „Kant steht in Kißlegg für seriöse Finanzdienstleistungen“, sagte er augenzwinkernd in Anspielung auf Kämmerer Roland Kant.