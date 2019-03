Kißleggs Trainer Wiedmann auf Abschiedstour

Noch steht Schlusslicht SG Kißlegg mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga, eines ist aber jetzt schon klar: Unabhängig vom Ausgang muss der Verein sich für die neue Saison einen neuen Trainer suchen. Denn Roland Wiedmann hört auf. Und zwar ganz. Er will künftig nicht mehr als Trainer arbeiten. „Für mich ist es Zeit, jetzt aufzuhören“, sagt Wiedmann, dessen Entscheidung nicht erst seit gestern feststeht. Das Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfB Friedrichshafen ist somit ein Teil von Wiedmanns Abschiedstour.

Gut möglich, dass am Ende von Roland Wiedmanns Trainerkarriere ein Abstieg steht. Fünf Punkte hat Aufsteiger Kißlegg bisher in der Landesliga gesammelt. Abgeschlagen steht die SGK auf dem letzten Tabellenplatz. Dass gar nicht mehr so viele Zähler dazukommen, ist nicht unwahrscheinlich. Denn die verbleibenden Gegner sind für ein Schlusslicht ja alle nicht gerade leicht zu spielen. Ganz besonders schwer sein dürfte der sonntägliche Gegner: der VfB Friedrichshafen. Der VfB hat nicht erst seit den jüngsten Erfolgen starke Ambitionen auf die vorderen Plätze. Durch die zwei Unentschieden zuvor (1:1 gegen den FV Rot-Weiß Weiler, 2:2 beim FV Ravensburg II) hatten diese zwar einen Dämpfer erlitten. Nach dem 5:0 gegen den FV Biberach und dem 4:1 gegen den FC Ostrach scheinen sie aber wiederbelebt zu sein.

Runter vom Kunstrasen

VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo ist mit der jüngsten Entwicklung zufrieden. Seinem Ziel, mit der Mannschaft den zweiten Platz anzuvisieren, ist er somit wieder nah. Bei einem Spiel weniger hat Friedrichshafen nur noch drei Punkte Rückstand auf Weiler, das am Wochenende zum schweren Auswärtsspiel nach Kehlen reist. Um einen eventuellen Ausrutscher auszunutzen, will sich der VfB natürlich keine Blöße geben. Schon gar nicht beim Tabellenletzten. „Es tut mir leid für Kißlegg, aber wir wollen ihnen die nächste Niederlage zufügen“, sagt Di Leo. Das Problem, dass der VfB bisher alle Ligaspiele auf Kunstrasen absolviert hat, und jetzt erstmals auf Rasen spielen wird, ist eigentlich keines. Denn Di Leo hat das Kißlegg-Spiel kommen sehen und seine Mannschaft entsprechend vorbereitet. Den Platzwart in Friedrichshafen hat gebeten, einen der Rasennebenplätze nach dem Winter noch nicht aufzuhübschen. So fanden die VfBler bei diversen Einheiten, die Di Leo auf diesem Platz absolvieren ließ, quasi Kißlegger Verhältnisse vor. Somit will er Wiedmann den Vorteil nehmen, den dieser tasächlich für die Kißlegger sieht: Durch einen vom Winter strapazierten Platz eine spielerisch überlegene Mannschaft ihrer größten Stärke berauben.

Bleibt noch die Frage, wer sich da am Sonntag gegenüberstehen wird. Auf Friedrichshafener Seite kehrt der zuletzt verhinderte Harun Toprak ins Team zurück. Rotationsfreund Di Leo wollte sich unter der Woche noch nicht festlegen, wen er auflaufen lässt. Er hat aber eher ein Überangegot. Bei Wiedmanns Kißleggern steht dagegen eher die Frage im Raum, wer überhaupt zur Verfügung steht. Beim 0:3 in Biberach fehlten zuletzt diverse Spieler aus diversen Gründen, sodass sogar Massimo Gabriele zu einigen Einsatzminuten kam, obwohl er bis zu seiner Schulterverletzung in der Vorrunde eigentlich mal zwischen den Pfosten als Torhüter vorgesehen war.