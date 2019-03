Kißleggs Kinderbetreuung bleibt in Bewegung

Bösingen im Landkreis Rottweil, 3300 Einwohner. Idyllische Burgruine, ein gut ausgestattetes Bauernmuseum, viele Vereine – so preist sich die Gemeinde an. Doch dürfte die Region zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb jüngst wohl vor allem im Zusammenhang mit ihrem prominentesten Sohn genannt werden – Joshua Kimmich. Der Junge, der als 12-Jähriger auszog, um Fußballprofi zu werden, und sich mittlerweile sowohl beim FC Bayern München als auch in der Deutschen Nationalmannschaft zum absoluten Leistungsträger entwickelt hat.