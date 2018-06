Kißleggs Könige

Kinderlachen hallt über die langen Flure des Neuen Schlosses in Kißlegg. Eine Mutter steigt mit ihrer Tochter die großen Steintreppen zum ersten Stock hinauf und gibt sie an einer schweren, dunklen Holztür in geschulte Hände ab. Es sind die Hände einer Erzieherin.

Noch immer werden drei Kindergruppen des Kißlegger Kindergartens St. Hedwig im Neuen Schloss betreut. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der im September 2013 in den damals erst neu sanierten und erweiterten Räumen des eigentlichen Kindergartens auftrat (die Schwäbische Zeitung berichtete). Ausgerechnet an dem Tag, an dem St.Hedwig neu eröffnet werden sollte, stellten die Erzieherinnen und Kindergartenleiterin Martina Scheich morgens fest: Alles ist nass. Ein Wasserboiler, der unterm Dach neu installiert worden war, war geplatzt; das Wasser lief an den Wänden herab und bis in den Keller.

Die Gemeindeverwaltung Kißlegg, in Person Hauptamtsleiter Markus Wetzel, reagierte schnell: Kurzerhand durfte eine Kindergruppe ins Rot-Kreuz-Heim ziehen, drei weitere ins Neue Schloss.

Dort sind sie bis heute geblieben. Und nach fast fünf Monaten haben sich sowohl Kinder als auch Erzieherinnen gut eingelebt. „Sie haben sich gleich wohlgefühlt“, sagt auch Kindergartenleiterin Martina Scheich. Der Kindergarten hat einen eigenen Eingang an der Seite des Schlosses. Im Erdgeschoss sind Garderoben aufgestellt, kleine Hinweise führen den Besucher in den ersten Stock. Dort, im linken Flügel, sind die Kinder in drei Räumen untergebracht – und spielen zwischen Stuck und Ornamenten.

„Am Anfang sind wir einige Male zwischen Kindergarten und Schloss hin- und hergefahren, bis wir wussten, was wir überhaupt brauchen“, erzählt Martina Scheich. Kurzerhand habe der Bauhof Spielsachen und Möbel zum Neuen Schloss gefahren. Längst sind die Gruppen eingerichtet. Die Kinder und Erzieherinnen dürfen die Küche im selben Stock nutzen, sowie die ganz normalen Toiletten. Dort ist ein Wickelbereich für die Kleinen eingerichtet. „Der darf dort bleiben“, sagt Martina Scheich, „auch übers Wochenende.“ Dennoch musste ein bisschen improvisiert werden. „Das Mobiliar ist für Erwachsene. Da haben wir einfach überall Hocker hinzugestellt."

Viele kleine Herausforderungen

Improvisieren mussten auch die Verwaltungsangestellten, die im Schloss arbeiten. Stehen Elterngespräche oder Bürokram im Kindergarten an, dürfen die Erzieherinnen die Büros des Gästeamts mitbenutzen. Veranstaltungen wurden reduziert, damit das Kindergartenzubehör in den umgenutzten Räumen bleiben kann. Die Schlossführungen sollten nicht mit den Kindergartenzeiten kollidieren. „Viele kleine Herausforderungen“, sagt Erika Sigrüner vom Gäste- und Bürgerbüro.

Martina Scheich zeigt sich der Gemeindeverwaltung gegenüber sehr dankbar. „Dafür, dass das alles so gut und auch schnell geklappt hat. Dass der normale Betrieb gleich weitergehen konnte.“ Sie weiß auch, dass viele Kißlegger Anteil nehmen und nachfragen – ob der Kindergarten noch im Schloss ist, wie es den Kindern geht. Auch vom nebenan gelegenen Pflegeheim Ulrichspark kämen oft Senioren vorbei, wenn die Kleinen im Schlosspark spielen. „Die freuen sich darüber, dass die Kinder hier sind“, sagt Martina Scheich.

Auch Erika Sigrüner begrüßt die Anwesenheit der Kleinen. „Es ist normal geworden, dass hier Kinder ein- und ausgehen. Vor vielen Jahren war das Schloss ja eine Schule. Jetzt ist hier wieder Leben.“ Und: „Von mir aus kann der Kindergarten hier bleiben.“

Bürgermeister Dieter Krattenmacher findet diese Idee an und für sich nicht schlecht. „Die Kinder im Schloss sind für uns alle eine riesige Bereicherung“, sagt er auf Nachfrage. „Aber es geht hier auch um Sicherheitsfragen. Das darf man nicht vergessen.“

Und so dürfen sich die Kinder wenigstens noch eine Zeit lang wie Könige und Königinnen fühlen und sich über das Schlossgespenst gruseln. Noch etwa einen Monat lang – dann soll im ursprünglichen Kindergarten St. Hedwig wieder alles repariert sein, und die Kleinen ziehen wieder um. Aber vielleicht gibt ja ein baldiges Wiedersehen. „Vor den Sommerferien übernachten wir immer im Kindergarten“, sagt Martina Scheich. „Ein paar der 'Großen’ haben aber gesagt, dass sie dieses Jahr im Schloss übernachten wollen.“