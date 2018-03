Kißleggs Einzelhandel im Wandel

Kisslegg - Die Gemeinde Kißlegg hat ein Problem in der Ortsmitte – und das sind fehlende Parkplätze. Lebensmittelgeschäfte, Kleiderläden oder Drogeriemärkte siedeln sich nur noch in Orten von der Größe Kißleggs an, wenn sie 60 bis 80 ebenerdig zur Straße hin ausgerichtete Parkplätze bekommen. Das teilt die Gemeinde mit. Auch eine Mindestfläche von 3000 Quadratmetern sei heutzutage üblich. Diese Fläche setzt sich aus bestenfalls 800 bis 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche plus Parkplätzen zusammen. Die Anforderungen können in Kißleggs Ortsmitte kaum erfüllt werden.

Der Betreiber des Edeka-Einkaufmarktes an der Schlossstraße hat seine Immobilie an eine Kißlegger Investorengruppe verkauft. Die Investorengruppe sei gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung auf der Suche nach einer Nachfolgenutzung, teilt die Gemeinde mit. Denkbar sei auch wieder ein Laden im Bereich Lebensmittel. Wie lange der derzeit geführte Markt noch offen hat, ist nicht bekannt. (Foto: Gempp) Nach 20 Jahren Betrieb hat Ulrike Müller-Welte die Fliesengalerie in Zaisenhofen an Frank Schreibmüller übergeben. „Ich freue mich, dass der Betrieb so reibungslos weitergeht“, sagt Müller-Welte. Mit Schreibmüller habe sie einen geeigneten Nachfolger gefunden. Der 30-jährige Tettnanger hat selbst Fliesenleger gelernt und ist zusätzlich Kaufmann. Er bringt ein paar neue Ideen mit in die Fliesengalerie: „Künftig können Privatkunden Maschinen wie Fliesenschneider oder Diamantbohrer leihen. Außerdem bieten wir auch Beratung vor Ort an“, erzählt Schreibmüller, der das Geschäft mit seiner Frau Isabelle Schreibmüller seit 1. Januar führt. (Foto: Gempp) Das neue Team in der Fliesengalerie: Die beiden Mitarbeiterinnen Gaby Seybold und Angelika Igelmaier sind vom neuen Inhaber Frank Schreibmüller übernommen worden. (Foto: Simone Ettmüller) Alles muss raus: NKD schließt am 17. März seine Filiale in Kißlegg. (Foto: Gempp) Auch an der Ecke Schlossstraße/ Herrenstraße tut sich was: Das „Zappa“ hat einen neuen Pächter gefunden. Hauptpächter der Immobiolie ist nach wie vor die Farny-Brauerei. Bis zum Jahreswechsel war das Musikcafé an Sebastian Denes verpachtet, der nun seinen Lebensmittelpunkt zurück nach München verlagert hat und darum den Betrieb des „Zappa“ aufgegeben hat. Jetzt ist eine neue Pächterin gefunden: Theresa Riolo hat am 12. Januar den Betrieb übernommen. Erfahrung konnte sie im familieneigenen Gastrobetrieb in Vogt sammeln. „Das Konzept soll erst einmal weiterhin ein Musikcafé- und Barbetrieb sein“, so Riolo. In das Nachbargebäude soll laut Gemeinde ein Optikergeschäft einziehen. (Foto: Gempp) 1 von 1

Wandel im Einkaufsverhalten

Die geforderte Fläche gibt es derzeit in Kißlegg nicht und müsste auf der „grünen Wiese“ geschaffen werden, sagt Clemens Stadler, der die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreut. Ein paar Leerstände gebe es zwar in der Schlossstraße, doch nicht alle diese Räume stünden auch für eine Vermietung zur Verfügung. Die Gemeinde hofft, einige Gebäudeeigentümer dazu bewegen zu können, leere Räume als Wohnraum anzubieten. Gründe für den Wandel im Einzelhandel sieht die Gemeinde im veränderten Einkaufsverhalten der Bürger. „Shoppen“ sei mehr und mehr Freizeitbeschäftigung und werde auf größere Städte und auch ins Internet verlagert.

Ziel der Gemeinde sei, den Gehweg und die Straße in der Schlossstraße in diesem Jahr zu sanieren und optisch aufzuwerten, so Stadler weiter. Über ein Fassadensanierungskonzept werde der Gemeinderat demnächst beraten.

Kein Leerstand

In der Fliesengalerie, im „Zappa“ und im bisherigen NKD-Gebäude tut sich was in Kißleggs Ortsmitte, es wird hier aber keinen Leerstand geben. Wie es mit dem Edeka in der Schlossstraße weitergeht ist noch nicht sicher.