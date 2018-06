Kißleggs Bahnunterführung: Zwei Kreisel und viele offene Fragen

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen hat in der jüngsten Sitzung des Kißlegger Gemeinderats einen ersten Entwurf für die Beseitigung des Bahnübergangs an der Schlossstraße (L 265) vorgestellt. Demnach soll es nördlich und südlich der geplanten Unterführung einen Kreisverkehr geben. Ansonsten blieben viele Fragen offen – auch die, ob und wann die weiter gewünschte Ortsumfahrung kommt.

Es war im Februar dieses Jahres, als Landesverkehrsminister Winfried Hermann in Kißlegg höchstpersönlich die Ortsumfahrung, zumindest für die nächsten zehn Jahre, beerdigte. Weil damit auch die Trassenführung hinter den Bahnschienen durchs Gewerbegebiet, samt einer Bahnunterführung am Ende des Stolzenseewegs, gestorben war, gab es damals schon notgedrungen alternative Überlegungen für eine Unterführung der Gleise an der Schlossstraße – mit der Option, die Umgehung irgendwann über die Bahnhofstraße führen zu können.

„Kritische“ Anbindung des Verkehrsübungsplatzes

Einen ersten Entwurf dieser Variante stellte nun Bettina Wöhrmann, Projektleiterin im RP, am Mittwochabend den Kißlegger Räten vor. Zur Anbindung der Schloss- und Bahnhofstraße soll ein Kreisverkehr südlich des Bahnübergangs gebaut werden, nördlich davon soll ein Kreisel die Immenrieder und Rötenbacher Straße sowie den Stolzenseeweg an die L 265 anbinden. Für deren Tieferlegung sei eine Grundwasserwanne nötig, außerdem müsse man die Umweltbelange durch den Uferbereich der Wolfegger Ach und durch die Gehölze an den Gleisen berücksichtigen.

Gesamtkosten liegen bei mindestens acht Millionen Euro

Als „kritischen Aspekt“ sah Wöhrmann die Anbindung des Verkehrsübungsplatzes, geändert werde müsse wegen der Tieferlegung der Fahrbahn auch die Anbindung der benachbarten Wohngebäude an der Immenrieder Straße und an der Schlossstraße. In den Entwurf eingezeichnet war ein einseitiger, östlich der L 265 verlaufender Geh- und Radweg. „Dies ist aber noch nicht abschließend geklärt“, sagte die Projektleiterin und verwies auf die Beteiligung an den Mehrkosten für einen zweiseitigen Geh- und Radweg.

Apropos Kosten: Die sollen für das Gesamtprojekt bei mindestens acht Millionen Euro liegen, die sich Bahn, Bund und Straßenlastträger teilen. Von dem letzten Drittel könnten, so Wöhrmann, zwischen 250 000 und 350 000 Euro letztlich an der Gemeinde hängen bleiben. Bei der Bauzeit geht die Fachfrau von zwei Jahren aus, zu einem möglichen Baubeginn wollte sich angesichts der vielen, bevorstehenden Verfahrensschritte nicht äußern. Es dürfte jedoch ein äußerst „ambitionierter“ Zeitplan sein, wenn die Unterführung bis zur Elektrifizierung der Allgäubahn im Jahr 2020/21 fertig sein soll.

Als „teure Beruhigungspille“ bezeichnete Detlef Radke (Freie Wähler) den RP-Vorschlag und bestand weiter auf die damals favorisierte Ortsumfahrung mit einer Bahnunterführung am Ende des Stolzenseewegs. Die jetzt angedachte Maßnahme zur Beseitigung des Bahnübergangs würde an der Verkehrssituation „gar nichts ändern“, und durch den Kreisel an der Schlossstraße sogar dazu führen, dass noch mehr Durchgangsverkehr über die Parkstraße fließe. Wolfgang Schuwerk (CDU) fand die Planung „im Prinzip ok, weil sie sämtliche Optionen offen lässt“. Wie Skutnik (GOL) legte auch Schuwerk Wert darauf, den Geh- und Radweg auf beiden Seiten zu bauen. Anton Frei (SPD) nannte das Ergebnis nach jahrelanger Planung eine „Schmalspurbahn“.

Kunz: Glaube nicht, dass ich die Umgehung noch erlebe

Während das RP als nächstes die offenen Details der Planung abklärt, will Bürgermeister Dieter Krattenmacher die Bürger mit ins Boot holen. „Wir möchten in der ersten Jahreshälfte 2016 die Öffentlichkeit über die Pläne informieren und Ideen sammeln. Eingebunden werden in diesen Prozess soll auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. In punkto Entlastung für Schloss- und Herrenstraße sagte der Schultes, dass er eine RP-Entscheidung über Tempo 30 für Januar erwarte. Am Ende der 90-minütigen Diskussion appellierte Krattenmacher erneut an die Räte, der „Realität ins Auge zu blicken“: „Wir sollten jetzt keinen Träumen nachhängen, sondern müssen den vorgeschlagenen Weg jetzt weitergehen.“ Ob der in absehbarer Zeit auch zu einer Ortsumfahrung führt, bezweifelte nicht nur Gemeinderat Josef Kunz (SPD): „Ich glaube nicht, dass ich die Umgehung noch erlebe.“