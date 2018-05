Kißlegger wollen Kreisverkehr ums „Lindenbergele“

Für viele in Kißlegg ist das „Lindenbergele“ ein echtes Wahrzeichen des Orts. Für die Gemeindeverwaltung steht jedoch fest, dass sich rund um den Grundschulstandort am Ortseingang verkehrstechnisch einiges ändern muss. Nicht zuletzt weil die Kommune dazu verpflichtet ist, unter anderem die Bushaltestelle Lindenbergele/Emmelhoferstraße bis zum Jahr 2022 barrierefrei zu gestalten. Um die Bürger in den Planungsprozess miteinzubeziehen, fand am Dienstagabend eine Informationsveranstaltung im Neuen Schloss statt.

Bauamtsleiter Manfred Rommel stellte eingangs fest: „Das ist heute Abend keine rechtlich bindende Veranstaltung und wir wollen keinen Beschluss fassen.“ Die Verwaltung wolle lediglich mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um dann mit den Bürgerideen in den Gemeinderat gehen zu können. „Der Gemeinderat entscheidet dann, was gemacht wird“, ergänzte Bürgermeister Dieter Krattenmacher. Eine erste Ideensammlung, nämlich sechs verschiedenen Varianten, hatte die Verwaltung bereits vom Planungsbüro Kölz aus Ludwigsburg als Pläne anfertigen lassen (die SZ berichtete). Andreas Weber, geschäftsführender Gesellschafter des Büros, stellte die Verschiedenen Varianten an der Bürgerinformation noch einmal vor.

„Das ist überdimensioniert“

Die erste bietet Platz für fünf bis sechs Busse. Der Stadtplaner gestand: „Das ist natürlich überdimensioniert, wir brauchen hier nicht Platz für so viele Busse.“ Auch von den Anwesenden gab es dafür kaum Zuspruch. Anders bei Variante zwei: Hier ist Platz für drei bis vier Busse vorgesehen und die Bushaltestelle wird von der Emmelhoferstraße nicht nur durch einen Grünstreifen, sondern durch zwölf Kurzzeitparkplätze getrennt. Eine Lehrerin, die in Kißlegg an der Grundschule unterrichtet, erklärte, dass derzeit viele Eltern morgens und auch mittags in der Bushaltestelle halten, um ihre Kinder zur Schule zu bringen und von dort abzuholen. „Wenn ich die Leute dann freundlich auffordere, dort nicht zu halten, werde ich beleidigt und beschimpft.“

Die dritte Variante, die Weber vorstellte, ist speziell für einen reibungslosen Busverkehr konzipiert. Für drei Busse gibt es bei diesem Modell individuelle Haltebuchten, in denen die Busse an- und abfahren können, ohne aufeinander warten zu müssen. Von Seiten der Bürgerschaft gab es Kritik, da diese Variante zu viel Fläche verbrauche. Einige Bürger erzählten zudem vom „Chaos“, das auf dem ähnlich angelegten Busbahnhof in Wangen herrsche.

Variante vier klarer Favorit

„Bitte erschrecken sie nicht. Aus verkehrstechnischer Sicht ist das, was jetzt kommt, sehr interessant“, warnte Weber bevor er die vierte Variante vorstellte. Doch wider Erwarten fand das Modell großen Anklang. Hierbei ist vorgesehen, dass die Linde des Lindenbergeles im Mittelpunkt eines neu angelegten Kreisverkehrs liegt. Großen Anklang fand die mit dem Kreisverkehr einhergehende Entschleunigung und die Möglichkeit, an allen Straßen Fußgängerübergänge anzulegen. Außerdem sieht auch dieses Modell Parkplätze vor. „Die Parkplätze an der Stelle sind total wichtig, denn im Ulrichspark leben 140 Menschen, da wären für die Besucher Kurzzeitparkplätze praktisch“, sagte ein Bürger.

Eine der Anwesenden schlug ein anderes Modell vor: „Wie wäre es mit einer ‚Kiss&Go-Zone’ für die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen?“ Wieder eine andere machte sich sorgen, ob die Linde es überhaupt durchhält, in einen Kreisverkehr integriert zu werden. Für „Festhalten an alten Zöpfen“ hielt hingegen ein anderer Kißlegger den Erhalt des Baumes. Dazu bezog Bürgermeister Krattenmacher Stellung: „Wir wissen nicht, ob wir die Linde erhalten können, wenn wir da rumgraben. Der Baum ist aber ein prägendes Element Kißleggs und wir sagen jetzt nicht einfach: Sägen!“ Einer der Anwesenden beteuerte: „Für den Erhalt der Linde hätte ich ruck-zuck 3000 Unterschriften gesammelt.“

Der Rathauschef bat schließlich um ein Stimmungsbild und bei Variante vier, also dem Kreisverkehr ums Lindenbergele, hoben fast alle Anwesenden die Hand – für alle anderen Modelle hat niemand im Saal Partei ergriffen. „Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis und sage, dass es auch mein Favorit ist“, sagte der Schultes schmunzelnd.

Ob dieses Modell nun aber wirklich kommt, hängt nicht nur von der Zustimmung des Gemeinderats ab: Da die Emmelhoferstraße eine Kreisstraße und die Wangenerstraße eine Landstraße ist, haben Land und Kreis laut Bauamtsleiter Rommel „ein ordentliches Wörtchen mitzureden“.