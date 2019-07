Kißlegger Werkrealschule verabschiedet Klassen 9 und 10

Erfreut gezeigt hat sich Schulleiterin Doris Kurzhagen über die Ergebnisse der diesjährigen Abschlussprüfungen der Klassen 9 und 10 der Grund- und Werkrealschule Kißlegg, teilt die Schule mit. Alle Prüflinge hätten bestanden, in beiden Klassen sei als Durchschnitt 2,5 erzielt worden.

In Klasse 9 mit Klassenlehrer Gerhard Rudolf wurde Rosalie Vogel mit einem Schnitt von 1,6 Klassenbeste, in der Klasse von Theresia Insam glänzten Isabell Huß und Silke Stützenberger mit einem Schnitt von 1,3. Mit einem abwechslungsreichen Programm verabschiedeten sich die Schüler von ihren Lehrkräften. Mit einem Mundartgedicht über den täglichen Schulstress und Schülerblues mit dem vielsagenden Titel „So ischs Läbe“ seien viele Lacher im Publikum erzielt worden.

Die Mädchen der 9. Klasse verzauberten laut Mitteilung das Publikum mit einer Coverversion von Rihanna und Lisa Brudny am Flügel, die sie mit Musiklehrerin Tanja Reikowski einstudiert hatten . Viel Lob und Zuspruch hätten die Schulabgänger von Bürgermeister Dieter Krattenmacher und der stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Daniela Frick erhalten. Schulleiterin Doris Kurzhagen ermutigte und bestärkte die Jugendlichen, sich weiterhin für ein gutes Miteinander stark zu machen und auch in den Anstrengungen nicht nachzulassen, eine gute Zukunft durch eigenes Engagement mitzugestalten. Der Förderverein der Schule konnte an diesem heißen Sommerabend gekühlte Getränke anbieten. Ein gut bestücktes Büfett verlockte noch zum gemeinsamen Ausklang der gelungenen Abschlussfeier, heißt es abschließend.